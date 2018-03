publié le 28/09/2017 à 16:47

Les amoureux de la mer vont enfin retrouver leur émission favorite. Après la pause estivale, Thalassa revient sur France 3 le lundi 2 octobre à 20h55 pour un numéro de rentrée consacré à l'environnement des îles bretonnes Quéménès, Ouessant, Sein, Groix et Spitzberg, avant de s'envoler pour la Polynésie française le 16 octobre.



Quelques changements devraient toutefois intriguer les fidèles du programme : outre le nouveau logo et le nouveau générique, le visage de l'émission a radicalement changé. Georges Pernoud a en effet décidé de quitter Thalassa, après trente-sept ans de bons et loyaux services à voyager sur les cinq océans. Le capitaine emblématique du magazine de La Trois a décidé de lever les voiles pour "prendre les devants".

Dès la première émission, Georges Pernoud sera remplacé par Fanny Agostini, 28 ans, qui présentait le bulletin météo de BFM TV depuis 2011. Très engagée dans la protection de l'environnement, la journaliste réalise ainsi "un rêve de gosse et obstiné", comme elle a pu l'expliquer au micro de Quotidien. Le nouveau visage de Thalassa montre également que France 3 espère dépoussiérer le magazine de la mer.

Une programmation le lundi au lieu du vendredi

Les habitués devront s'y faire : il ne faudra pas patienter devant sa télévision que le programme ne commence le vendredi, comme à l'accoutumée, mais le lundi, pour s'inscrire dans la nouvelle case "découverte" de la troisième chaîne.



Interrogée sur ce changement de jour dans l'émission de Yann Barthès, Fanny Agostini a expliqué que ce choix a pour but de "colorer cette case du lundi, qui est une case évasion, aventures, découvertes", dans le but de "commencer la semaine avec dynamisme et pour faire rêver les gens." L'émission alternera dans la programmation avec Faut pas rêver, Le Monde de Jamy et Muriel Robin et Chanee.

Une animatrice tout terrain

Le dynamisme semble être le nouveau credo de Thalassa. Tout est mis en place pour qu'un vent de fraîcheur souffle sur l'émission : les reportages devraient être plus nombreux et beaucoup plus incarnés. Le magazine devrait également prendre un petit coup de jeune grâce à sa nouvelle animatrice, qui n'hésitera pas à se mettre en situation lors de ses reportages, ce que ne faisait plus son prédécesseur, Georges Pernoud.



Kayak, pêche, vélo,... tous les moyens sont bons pour "rendre ces plateaux pêchus et dynamiques et faire du lien entre tous les sujets diffusés", a expliqué Fanny Agostini dans Quotidien. Il ne reste plus qu'à découvrir si ce nouveau Thalassa trouvera rapidement sa vitesse de croisière.