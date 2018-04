TF1 demande une troisième page de publicité dans les films qu'elle diffuse

publié le 19/04/2018 à 11:20

TF1 tente de renouveler son modèle économique essoufflé, et pour ce faire les dirigeants du groupe auraient demandé une troisième coupure publicitaire lors des diffusions de films. Plafonnées actuellement à deux, les pages de réclames sont une source majeure de revenus.



Lors d'une audition devant la mission parlementaire sur la régulation de l’audiovisuel, les représentants de la chaîne sont venus défendre leur modèle, qui traverse une crise depuis la montée en puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) auxquels il faut ajouter Twitter, qui a tenté une incursions dans la diffusion d’événements, notamment sportifs. Ces derniers ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les chaînes, se plaint TF1 selon Le Parisien.

Avec 15% de baisse sur 10 ans de ses revenus publicitaires, TF1 a d'abord souhaité une ouverture de la publicité au secteur du cinéma et aux promotions de la grande distribution (réservée aux radios et presse écrite). Dans un deuxième temps, Le Parisien rapporte que Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires du groupe TF1, a demandé un "allègement de la pression fiscale" sur les chaînes et un "durcissement de la réponse graduée" face au piratage.

Après avoir arraché un accord avec Orange, SFR et Bouygues Telecom concernant la diffusion de ses chaînes et la mise à disposition des replays, moyennant de gros chèques des distributeurs, le groupe audiovisuel tente de trouver de nouvelles ressources financières.