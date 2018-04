publié le 13/04/2018 à 17:40

Pour cette soirée du vendredi 13 avril, les téléspectateurs n'ont pas de quoi être superstitieux puisqu'ils retrouveront les programmes habituels comme Koh-Lanta, sur TF1, MacGyver, sur M6, et les derniers épisodes touchants et rythmés de la saison 6 de Caïn sur France 2.



Pourtant, toutes les chaînes sont concernées par Les Rois de la parodie, une émission consacrée aux rois de la comédie sur France 3. Seules les programmes les plus populaires ont droit à une parodie. De Ça se discute au Morning Live autrefois sur M6, en passant par Avis de Recherche ou Qui veut gagner des Millions, sur TF1, revu et corrigé par Laurent Gerra, ou encore Saga présenté à l'époque par Stéphane Bern et la parodie d'Une ambition intime par Ahmed Sylla et Gad Elmaleh.



On retrouvera notamment les premières parodies comme celle du Schmilblic, le jeu de Jacques Antoine présenté par Coluche entre 1969 et 1970, mais aussi Gym Tonic de Véronique et Davina sans oublier les maîtres de la parodie comme Les Guignols, Les Inconnus et Les Nuls.