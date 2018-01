publié le 25/01/2018 à 15:19

Un ticket de grattage à 15 euros pour sauver le patrimoine français. L'idée a été lancée par Stéphane Bern, chargé par Emmanuel Macron d'une mission de recensement et de préservation du patrimoine français en danger. Elle verra le jour peu avant les prochaines journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre, a annoncé l'animateur au micro de RTL.



Avec ce ticket de grattage "un peu plus cher", la Française des Jeux, associée au projet, souhaite toucher un nouveau public. Les Français intéressés pourront jouer et espérer gagner une partie des 1,5 million d'euros remis en jeu en faisant une bonne action.

Les tickets arboreront la photo de 14 monuments emblématiques parmi ceux qui sont à sauver d'urgence. Une centaine de monuments en péril recevront cette année des aides grâce aux 15 à 20 millions d'euros que l'État espère récupérer avec ce jeu de hasard, qui viendra en complément d'un tirage du loto spécial journées du patrimoine qui aura lieu le 14 septembre.

"La part de l'État ira à un fond spécifique pour le patrimoine en péril, qui sera géré au sein de la fondation du patrimoine", a expliqué Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux, jeudi 25 janvier sur RTL.

Une commission pour sélectionner les monuments à sauver

Stéphane Bern a souligné la nécessité de sauver des monuments diversifiés, à l'image du patrimoine français.

On ne va pas uniquement sauver des châteaux et des églises Stéphane Bern au micro de RTL Partager la citation





Il souhaite aussi que soient sauvés des monuments du patrimoine ouvrier, des jardins, des fours à pain... Les lieux qui bénéficieront d'une aide cette année seront sélectionnés par une commission composée d'élus et de personnalités liées au patrimoine.



"C'est une première idée, a souligné Stéphane Bern. Maintenant il faut essayer d'en trouver d'autres" pour sauver le patrimoine français.