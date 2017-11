La rencontre "historique" entre Stéphane Bern et Alexis Corbière

publié le 13/11/2017 à 20:27

Ils ont au moins une chose en commun : la passion de l'Histoire. Alexis Corbière et Stéphane Bern se sont retrouvés le temps d'une visite à Montreuil (Seine-Saint-Denis) au Musée de l'Histoire vivante. Le député de La France insoumise a interpellé le "monsieur patrimoine" du gouvernement en lui reprochant de ne parler uniquement de l'histoire des rois et de la noblesse et d'oublier celle des ouvriers et du peuple.



"Vous êtes un homme d'une grande épaisseur humaine et intellectuelle. Au-delà de votre métier vous avez une passion et cela m'a touché", avait commencé Alexis Corbière avant de se poursuivre, "mais il y a un vrai débat : j'affirme qu'il y a un problème et je suis enseignant, les principales figures de la révolution française sont en voie de quasi-ignorances par nos jeunes gens".

En réponse aux demandes du député de Seine-Saint-Denis, Stéphane Bern a promis de faire de son mieux pour que l'histoire du mouvement ouvrier ait sa place à la télévision. "Il n'y a pas que Secrets d'Histoire. D'autres émissions peuvent en parler davantage à la télévision." Et comme tout un symbole, en souvenir de cette visite, l'animateur de France 2 a reçu en cadeau d'Alexis Corbière, une statuette de Robespierre le "coupeur de têtes couronnée".