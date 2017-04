publié le 19/04/2017 à 16:06

Un message à la fois d'espoir, d'amour et d'angoisse. Shannen Doherty se remet doucement de son dernier traitement en radiothérapie contre son cancer du sein. L'actrice connue pour ses rôles dans Charmed ou encore Beverly Hills, combat la maladie depuis des mois et partage les étapes de sa bataille sur les réseaux sociaux. Son traitement est désormais terminé. Et il y a plus d'une semaine, elle a posté un message sur Instagram.



Le commentaire d'une photo où elle pose avec son médecin, "un être compatissant et soucieux". Dans ce message, elle lui rend hommage et lui dit à quel point il a été un pilier pour elle dans cette épreuve. "Quelque chose d'aussi horrible comme le cancer peut aussi apporter quelque chose de beau", écrit-elle en légende la photo. "Cet homme ne m'a pas seulement aidé face au cancer, il est aussi devenu mon ami. Une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer", complimente-t-elle encore.

Shannen Doherty est désormais dans la phase où elle "attend" de savoir s'il a vaincu la maladie ou non. Durant tous ces mois, elle a reçu les soutiens de nombreux fans ainsi que de ses amis du showbiz, comme celui du casting de Beverly Hills ou celui de Sarah Michelle Gellar. Les deux comédiennes sont d'ailleurs très proches. Il y a quelques jours, celle qui campait une des sorcières Halliwell a souhaité un joyeux anniversaire à l'ancienne Tueuse de vampires.