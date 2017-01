Après une séance de radiothérapie, Shannen Doherty se filme en dansant

VIDÉO - L'actrice, ex-star de "Charmed", atteinte d'un cancer du sein depuis 2015, vient de dévoiler une vidéo d'elle, visiblement très en forme.

06/01/2017

Shannen Doherty a la bougeotte ! L'actrice, qui poursuit son combat contre le cancer du sein, dont elle est atteinte depuis mars 2015, a visiblement l'air en forme. Très active sur les réseaux sociaux, elle donne régulièrement des nouvelles de sa santé à ses fans. Shannen Doherty, qui a été révélée par deux séries, Beverly Hills et Charmed, est devenue la figure de proue du combat contre la maladie.



Une nouvelle fois, c'est sur son compte Instagram que l'actrice américaine donne de ses nouvelles. Dans une vidéo, on la découvre en tenue de sport, dansant et bougeant en musique, après une séance matinale de radiothérapie. "Je devais bouger pour rester motivée !!!", commente l'actrice en légende. La séquence, pleine d'énergie positive, est visible ci-dessous.



Shannen Doherty poste sur ce réseau social des photos ou des vidéos d'elle, racontant à ses abonnés les étapes de son traitement. L'Américaine a décidé de témoigner et de partager sa lutte, pour sensibiliser et encourager son public.