publié le 25/02/2017 à 16:30

La chimiothérapie ? Une histoire ancienne, désormais, pour Shannen Doherty. Atteinte d'un cancer depuis deux ans, l'ancienne star de Charmed a posté une photo sur Instagram, vendredi 24 février, pour annoncer la fin de son traitement. La comédienne est désormais en phase d'"attente", comme elle le répète dans le message associé à cette nouvelle photographie.



Sortie de la lourde épreuve que représente la chimiothérapie, Shannen Doherty insiste sur le fait que le chemin est encore long vers la guérison. "Ce matin là…il n'y a pas si long­temps. Dernier jour de chimio­thé­ra­pie. Épui­sée. Main­te­nant que j'en ai fini avec la chimio et les radiations, le jeu de l'attente a commencé. Attendre les tests. Attendre de voir si je suis guérie ou pas. Attendre pour se reconstruire. Attendre", a-t-elle écrit sur son compte.

Depuis qu'elle a rendu publique la nouvelle concernant sa santé, Shannen Doherty tient régulièrement ses fans et ses soutiens informés sur les réseaux sociaux, une manière de profiter de sa notoriété pour sensibiliser le plus grand nombre à la difficulté éprouvée par les personnes atteintes de cancer. "Parfois, il est impossible de danser, ou de manger ou même de penser au jour suivant. Parfois, on a tout simplement l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Et ça passe. Parfois le lendemain, deux jours après ou parfois six, cela passe et bouger redevient possible. L'espoir est possible. Une possibilité semble possible. À ma famille du cancer et tous ceux qui souffrent... Restez courageux. Restez fort. Restez optimiste", avait posté la vedette en octobre dernier.