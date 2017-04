publié le 20/04/2017 à 17:22

Face aux promotions au tarif attractif et variable, SFR mise sur le tarif garanti à vie pour fidéliser ses clients. À l'occasion de son trentième anniversaire, l'opérateur au carré rouge a lancé deux offres à 24,99 euros mercredi 19 avril. La première concerne la téléphonie mobile, la seconde le fixe. SFR s'engage à ne pas augmenter leur tarif à l'issue de la période de souscription. La promotion est valable seulement jusqu'au 6 juin et ouverte à tous, abonnés de SFR ou non. Les deux offres ne sont pas les plus intéressantes du marché dans cette gamme de prix. Mais elles compensent avec des contenus premium inclus sans équivalent chez la concurrence.



Le forfait mobile anniversaire de SFR comprend les SMS/MMS et appels illimités, une enveloppe de 100 Go de données en 4G, dont 35 Go annuels en itinérance en Europe. L'offre inclut également les 70 titres de journaux du kiosque SFR Presse, les cinq chaînes de télévision de SFR (dont SFR Sport) ainsi que les vidéos à la demande et les séries TV de SFR Play. Des options qui sont normalement facturées entre 10 et 20 euros par mois à l'unité. La seconde offre pour l'Internet fixe propose l'ADSL ou la fibre optique en illimité à 24,99 euros par mois ainsi que les options SFR Presse, News, Sport et Play.

Cette offre garantie à vie devrait permettre à SFR de fidéliser ses clients les plus volatiles alors que les opérateurs se livrent depuis quelques semaines à une nouvelle guerre des prix à grand renfort de promotions à durée limitée. Le Parisien indique que "les bonus inclus vont s'enrichir dans le temps et à prix constant" avec "plus de films et plus de journaux disponibles".