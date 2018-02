publié le 07/02/2018 à 13:36

Encore un nouveau divertissement pour Nagui. L'animateur de France 2 présentera Seul contre tous samedi 10 février en prime-time. Il sera épaulé par l'animatrice et ex-Miss France Laury Thilleman dans ce jeu produit par Air Production.



Dans cette nouvelle émission basée sur l'interactivité, trois candidats affronteront "la France entière" autour d'épreuves extraordinaires. Les deux animateurs questionnent un candidat en plateau tandis que les téléspectateurs répondent grâce à une application. Les questions sont estimatives et la réponse attendue doit être chiffrée. Le but du candidat en plateau sera de trouver une réponse plus juste que celle du public.

Pour aider les candidats, Laury Thilleman devra décrypter, simplifier, et même tester les différents défis. Quant aux téléspectateurs connectés via l'application, ils pourront tenter de gagner jusqu'à 60 000 euros.