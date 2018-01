Programme TV : ce soir, "Gone" et "Tout le monde joue avec la musique"

publié le 23/01/2018 à 18:37

Pour cette soirée du mardi 23 janvier, les habitués de la saga Star Wars seront surpris de ne pas retrouver un nouvel épisode sur TF1. En effet, la première chaîne présente sa nouvelle série Gone. Cette création américaine est le fruit d'un partenariat entre RTLGroupe, TF1 et NBC Universal.



La série raconte l'histoire de Kit Lannigan, une jeune fille enlevée et séquestrée par un prédateur sexuel pendant cinq ans. Elle sera libérée par l'enquêteur Franck Novak, incarné par Chris Noth (le Mister Big de la série Sex And The City). Quinze ans plus tard, Kit toujours marquée par sa période de captivé, devient une as des arts martiaux. Un inconnu se présente à son cours de karaté. Supposé novice, cette personne aussi douée que Kit est en réalité son sauveur. Frank lui propose alors de rejoindre une équipe du FBI chargée de retrouver les personnes séquestrées.



Dans cette distribution solide, on retrouve Danny Pino (Cold Case, New York Unité Spéciale) qui incarne John Bishop et Leven Rambi, aperçue dans True Detective, Grey's Anatomy et Hunger Games au cinéma. Les deux premiers épisodes sont diffusés à partir de 21 heures.

Sur le service public, France 2 propose son programme Tout le monde joue avec la musique. Aux commandes de ce divertissement diffusé en direct, Bruno Guillon et Nagui vont faire jouer les téléspectateurs et les personnalités sur leurs connaissances musicales tout en découvrant les secrets des chansons. Entre anecdotes et karaokés, les co-animateurs ont les moyens de nous faire chanter !