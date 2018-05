publié le 18/05/2018 à 18:05

Vendredi 18 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête préfère qui les noces de Figaro à celles du Prince Harry : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui n’a toujours pas compris ce que Meghan Markle avait de plus que lui : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête dont on peut dire que ce qu’il préfère dans la monarchie : c’est le couscous royal : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête tellement fan de l’OM qu’il prend même de plus en plus la forme du ballon : Titoff.



Une Grosse Tête qui a plus de lignes à sa filmographie que de cheveux sur la tête : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui brûle de pouvoir jouer bientôt la mère de Jeanne d’Arc : Isabelle Mergault.

Sissi, la chatte de Roselyne Bachelot

Sissi toujours aussi rêveuse ... Une publication partagée par Roselyne Bachelot (@roselyne_bachelot) le 2 Mai 2018 à 3 :50 PDT

