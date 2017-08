publié le 27/08/2017 à 10:01

On le retrouvera à la télévision le dimanche à 19h. Après s'être retiré de la vie politique, Jean-Pierre Raffarin rejoint l'équipe de la nouvelle émission du journaliste Laurent Delahousse qui sera diffusée sur France 2 à la rentrée. L'ancien premier ministre de Jacques Chirac bascule de la politique aux plateaux télé : une trajectoire de plus en plus commune.



La rentrée médiatique ne profite pas qu'à Jean-Pierre Raffarin. Son ex-camarade de l'UMP, Henri Guaino, fera ses débuts à Sud Radio. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy tiendra tous les matins un édito entre 8h et 8h15. "C'est pour moi une rééducation", explique-t-il au Figaro début août.

À gauche, la porte-parole de la France insoumise, Raquel Garrido, rejoint l'équipe de l'émission de Thierry Ardisson sur Canal +, Les Terriens du Dimanche. L'annonce de sa chronique hebdomadaire avait fait réagir les internautes et les commentateurs. Ils soulignaient l'apparente contradiction entre son engagement politique et la chaîne de télévision privée possédée par le milliardaire Vincent Bolloré.

Une Insoumise payée par un oligarque!!! Pardon à tous les Insoumis de la terre, mais je meurs de rire!!! https://t.co/C94yxwnAZH — jean-michel aphatie (@jmaphatie) 15 juillet 2017

Julien Dray actuellement membre de la direction collégiale du Parti socialiste, débattra tous les mercredis sur LCI à partir de la rentrée. Après avoir été approché par la chaîne d'information en continu, le conseiller régional d'Île-de-France a accepté la proposition. "Je ne suis pas chroniqueur. Je suis un élément du débat politique", expliquait-il au micro d'Europe 1.



Deux personnalités du monde politique rejoindront également RTL à la rentrée pour participer aux débats d'On refait le monde. L'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et l'ex-conseiller en communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, rejoignent la vingtaine de polémistes de l'émission.

Un parcours devenu habituel

Le recrutement politique le plus commenté de ces dernières années a sans doute été celui de Roselyne Bachelot en 2012. Cette année-là, l'ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy fait ses débuts de chroniqueuse sur la chaîne C8 dans l'émission Le Grand 8 aux côtés de Laurence Ferrari, avant de faire son entrée aux Grosses Têtes sur RTL en 2015. Un début de carrière médiatique qu'elle poursuit cette année : à la rentrée, elle co-présentera avec le journaliste Julien Arnaud une émission d'actualité sur LCI.



Clémentine Autain chroniqueuse sur France 2, Jeannette Bougrab au Grand Journal ou encore Frédéric Mitterrand sur France Inter... Ils sont nombreux à avoir occupé des postes dans les médias comme intervenants après avoir cessé la politique. L'ex-député socialiste Sébastien Pietrasanta s'est, lui, reconverti dans le consulting, il officie notamment à BFMTV en tant qu'expert terrorisme.