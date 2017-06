publié le 22/06/2017 à 14:19

Quelques jours après un attentat manqué sur les Champs-Elysées, le gouvernement présente aujourd'hui lors du prochain Conseil des ministres un projet de loi antiterroriste destiné à sortir de l'état d'urgence, mais qui suscite une levée de boucliers des défenseurs des libertés publiques. Ce nouveau texte devrait normalement se substituer à l’État d’urgence mis en place au lendemain des attentats du 13 novembre. "On ne peut pas dire 'on sort de l’état d’urgence' en le faisant rentrer dans le droit commun", se désole l’ex-député socialiste Sébastien Pietrasanta.



Après avoir été rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats en 2015 et rapporteur d'un projet de loi de lutte contre le terrorisme, l’ancien parlementaire a créé une société de sécurité, "Pietra Consulting". Si le texte présenté en conseil des ministres lui semble meilleur que sa première mouture, Sébastien Pietrasanta se dit méfiant de la volonté de vouloir légiférer à tout prix : "L’État d’urgence n’est pas le principal moyen de lutte contre le terrorisme". "On ne sait comment les choses peuvent dériver d’une année sur l’autre", souligne-t-il.



"L’important, c’est de pouvoir réorganiser les services, d’assurer une meilleure coordination", assure le député sortant, en se félicitant de la mise en place d’une "task force" antiterroriste par Emmanuel Macron. Selon Sébastien Pietrasanta, il est avant tout nécessaire de renforcer les effectifs des services de renseignement.