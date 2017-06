Qui était Rebecca Burger, victime d'un accident avec un siphon à chantilly ?

publié le 22/06/2017 à 12:48

La blogueuse Rebecca Burger est décédée dimanche 18 juin après un accident de la vie domestique survenu la veille dans son domicile d'Alsace. Elle a été percutée sur le thorax, au niveau du cœur, par la capsule de gaz de son siphon à chantilly, qui a explosé en pleine utilisation. Victime d'un arrêt cardiaque et ranimée par les pompiers, la jeune femme est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital de Mulhouse. L'information, révélée mercredi 21 juin par 60 millions de consommateurs, a depuis fait le tour des réseaux sociaux, sur lesquels Rebecca Burger était très populaire.



Âgée de 33 ans, Rebecca Burger était blogueuse et écrivait sur son site "Rebecca likes". Suivie par plus de 155.000 personnes sur Instagram, elle rédigeait des articles sur le sport, en particulier le fitness, la nourriture et les voyages. Elle se décrivait comme "passionnée par tout ce qui touche aux voyages, au fitness et à la mode" et postait régulièrement des photos d'elle dans des endroits paradisiaques.

Parallèlement à son blog, Rebecca Burger évoluait dans le milieu professionnel du fitness, dans lequel elle était reconnue. Elle participait à de nombreuses compétitions mondiales et était modèle pour l'entreprise Women's Best, spécialisée dans les produits pour le sport. La marque lui a d'ailleurs rendu hommage sur son compte Instagram : "Nous sommes tristes de devoir annoncer la perte de cette merveilleuse âme. Notre athlète française Rebecca Burger est décédée hier. Rebecca était une grande athlète fitness et une personne aimable et généreuse avec laquelle travailler". Plusieurs milliers de messages de soutien ont été postés sur les réseaux sociaux après l'annonce de son décès.