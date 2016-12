À la Bonne Heure ! Spéciale Théâtre avec Bruno Guillon et Thierry Beccaro

L'intégrale : Bruno Guilon et Thierry Beccaro

Après "L’Hôtel du libre-échange" (3,8 millions de téléspectateurs) l'an dernier, Olivier Minne réunit de nouveau sa troupe d’animateurs de France Télévisions dans la mise en scène de "Un chapeau de paille d’Italie", chef-d’œuvre vaudevillesque d’Eugène Labiche.



La pièce : Fadinard doit épouser la fille de Nonancourt, pépiniériste à Charentonneau. Nous sommes le matin même de la cérémonie. Mais au bois de Vincennes, le fiancé laisse son cheval brouter le chapeau d’une inconnue en galante compagnie dans un fourré. Cette jeune femme, Anaïs, s’incruste alors chez Fadinard avec son amant, jurant de ne pas quitter les lieux avant de disposer d’une coiffure absolument identique, seul moyen pour elle d’éviter les foudres de son mari jaloux. Mais où trouver pareil objet ? Péripéties et quiproquos vont ensuite s’enchaîner, vous vous en doutez…

"C’est une pièce en cinq actes. Nous avons travaillé d’arrache-pied avec l’équipe et la représentation sera absolument sublime en termes de costumes et de décors. C’est une pièce barrée dans laquelle les téléspectateurs découvriront les animateurs de France Télévisions sous un autre jour. Valérie Maurice, qui présente la météo sur France 2, fait une composition surréaliste ! Nous retrouverons également Thomas Thouroude, Michel Drucker, Sophie Davant, Bruno Guillon, Thierry Beccaro, Passe-partout, Passe-muraille, Francis Lalanne et bien d’autres encore."

Olivier Minne à propos de la pièce