L'ancienne Miss France couronnée en 2000 prépare un long-métrage sur le parcours d'une lauréate métisse.

Crédit : AFP Sonia Rolland va réaliser un film sur une Miss France métisse

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 22/12/2016 à 10:51

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le regard d'une ancienne Miss France sur son parcours. Sonia Rolland va réaliser son premier film et elle a choisi de situer son intrigue dans un milieu qu'elle connaît très bien. L'actrice et mannequin racontera le parcours d'une Miss France métisse, qui ne croyait pas à son élection : "Bien sûr il y aura un peu de moi", a-t-elle confié au Parisien, "C'est l'aspect humain qui m'intéresse et tout ce qu'on ne voit pas en coulisses".



Élue 70ème Miss France en 2000, Sonia Rolland est venue observer la compétition samedi 17 décembre à l'Arena de Montpellier lors de l'élection d'Alicia Aylies. Elle a pris des notes sur les axes des différentes caméra, sur les chorégraphies des émissions et sur les conseils donnés aux prétendantes par Sylvie Tellier. Un événement qu'elle regarde avec bienveillance "cette expérience est une plus-value, quelque chose de beau".



Sonia Rolland a déjà réalisé deux documentaires en 2014 : Rwanda, du chaos au miracle et Homosexualité : du rejet au refuge. Mais ce projet est son premier long-métrage de fiction : "J'avais envie de le raconter depuis longtemps mais j'ai pris le temps d'acquérir de l'expérience cinématographique pour le faire". S'il n'a pas encore de titre on sait qu'il sera produit par Dominique Farrugia et EuropaCorp.