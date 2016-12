Mardi 20 décembre, France 3 diffuse un épisode spécial de "Plus belle la vie" et TF1 dévoile les premiers épisodes d'une nouvelle série adaptée d'un roman d'Agatha Christie.

Crédit : © Fabien Malot / France 3 Les personnages de "Plus belle la vie" vont affronter un Noël de crise.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 20/12/2016 à 19:04

La fiction est à l'honneur pour la soirée du 20 décembre. France 3 propose dès 21 heures une soirée dédiée au feuilleton Plus belle la vie avec un épisode spécial pour Noël et articulé autour de trois contes. Dans Si Noël m'était conté, une crise familiale va venir bousculer le repas des protagonistes. Thérèse, qui est très déprimée, fugue et décide de se rendre à Paris en auto-stop. Tous les convives partent à sa recherche, ce qui leur permet d'évoquer ensemble quelques souvenirs.



Les amateurs des romans d'Agatha Christie devront zapper sur TF1 à 20h55. La première chaîne diffuse les deux premiers épisodes d'une adaptation des Dix petits nègres, l'un des ouvrages les plus célèbres de l'écrivaine britannique : Vera Claythorne est engagée comme institutrice chez une certaine Madame Owen, qui vit sur une île anglaise. Elle se retrouve au milieu d'invités qui ne se connaissent pas, dans une maison vide de ses propriétaires. Un des convives est assassiné et tous sont accusés de meurtre. Mais qui est le coupable ?