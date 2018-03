Programme TV : "Nina" sur France 2 ou "Dossier tabou" sur M6 ?

publié le 28/09/2016 à 19:00

Les amateurs de fictions françaises vont être servis : mercredi 28 septembre à 21 heures, France 2 diffuse le premier épisode de la saison 2 de Nina. Une série centrée sur les déboires professionnels et sentimentaux d'une jeune infirmière, employée dans le service dirigé par son ex-mari. La première saison de cette série médicale, diffusée en juin 2015, a facilement trouvé son public. Au casting de cette nouvelle salve, on retrouve des comédiens d'autres fictions françaises à succès, notamment Scènes de ménage, Nos chers voisins ou encore En famille.



Dans un tout autre genre, non moins intéressant, M6 diffuse à 21 heures le premier numéro de son nouveau magazine d'actualité, Dossier tabou. Pour le lancement du programme, Bernard de la Villardière s'intéresse à l'organisation de l'islam en France. Un documentaire constamment clair, recadré dans le temps comme dans l'histoire, nuancé, avec un Bernard de la Villardière décontracté comme jamais et tout sauf agressif. Il y interroge notamment Abdelali Mamoun. Celui-ci dénonce la main-mise de l'étranger sur l'organisation de l'islam en France, qui prône l'amour de notre pays et le respect des lois de la république.