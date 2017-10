publié le 25/10/2017 à 17:47

Sur M6, autre ambiance avec une spéciale consacré aux quarante ans du Puy du Fou.



Et pour se différencier du grand nombre de reportages déjà réalisés sur ce parc, la chaîne a décidé de le faire vivre de l'intérieur en demandant à cinq animateurs (Julia Vignali, Ophélie Meunier, Jérôme Anthony, Philippe Etchebest et David Ginola) de s'immerger avec les équipes du Puy pour présenter chacun une prestation de 2 minutes 30.

A Ophélie Meunier la fauconnerie, à David Ginola le trident de gladiateur et à Philippe Etchebest le rôle de l'envahisseur viking qui devra faire une chute de sept mètres !



David Ginola ne cache pas la fascination ressentie pour ce tournage et par ce lieu sacré meilleur parc d'attraction du monde: "Quand on voit le départ il y a quarante ans et ce qu’ils ont été capable de faire, en partant pratiquement de rien, c’est vraiment incroyable." Alors si vous êtes curieux de voir l’homme porté la jupette, vous savez sur quelle chaîne zapper.

Rocancourt sur Canal +

Quel est le point commun entre des stars de Hollywood, de puissants hommes d'affaires, des petits retraités désargentés, Catherine Breillat et j’en passe ? Ils se sont tous fait escroquer par le normand Christophe Rocancourt qui, durant 35 ans, a floué tout le monde tout le temps. Une entourloupe qui sera le sujet central d’Impostures, un documentaire diffusé ce soir sur Canal +.





Le réalisateur Olivier Megaton (Taken 2 et 3) a interrogé les victimes de Rocancourt partout dans le monde, a filmé trois fois l'escroc entre 2016 et 2017, d'où un film captivant et dérangeant dont on verra la seconde partie mercredi prochain.