Le Puy du Fou fête ses 40 ans

publié le 16/06/2017 à 09:50

Le Puy du Fou en Vendée fête ses 40 ans ce vendredi 16 juin. Pour fêter l'événement, le parc de loisirs va donner une représentation exceptionnelle de La Cinéscénie son spectacle nocturne, avec l'orchestre philharmonique de Prague, les chœurs de Lausanne et la bénédiction de la Patrouille de France, car tout est parti de là il y a 40 ans. C'est le jour de la première représentation de ce spectacle L'histoire de la Vendée du Moyen Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à travers une famille. Une histoire écrite par Philippe de Villiers, qui a débarqué un an auparavant dans la région et qui tombe sous le charme du château abandonné qui va devenir le Puy du Fou.



"Les artistes sont des gens généreux, ils m'ont vu dans le besoin, je les ai convaincus", explique Philippe de Villers. L 'aventure démarre doucement avec des phares de voiture comme projecteur, puis devient de plus en connue. Mais, l'essence du succès Puy du Fou c'est bien la troupe de comédiens bénévoles : les Puyfolais, qui ont même leur hymne.