"Secret Story" aura une saison 11, le casting est ouvert

Qui succédera à Julien, grand vainqueur de Secret Story 10 ? Après douze semaines de jeu, le candidat s'était imposé face à Mélanie, Anaïs et Thomas, les trois autres finalistes. TF1 lui cherche en tout cas un remplaçant. La Maison des secrets ouvrira prochainement ses portes pour une onzième saison. La production planche déjà sur l'édition 2017, qui sera de nouveau présentée par l'animateur Christophe Beaugrand.



Les fidèles du programme seront comblés. Le jeu de télé-réalité sera disponible, entièrement en haute définition, sur NT1, TF1 et MYTF1. Les précédentes saisons ont été plébiscitées par le public. Plusieurs émissions quotidiennes et primes ont réalisé des cartons d'audience. Secret Story possède également une large communauté. L'émission compte près de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux (plus de 3,6 millions sur Facebook, plus de 660.000 sur Twitter).



La chaîne a également annoncé que la phase de casting venait de débuter pour choisir les nouveaux habitants de la Maison des Secrets. Elle recherche des personnes aux secrets inavouables et insolites pour participer à Secret Story 11. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour le moment. Pour participer, il suffit de se connecter sur le site de MYTF1.