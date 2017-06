publié le 23/06/2017 à 18:15

Le week-end sera sportif à la télévision. Vendredi 23 juin, c'est soirée rouleau compresseur, roue infernale, et poutre inversée. La deuxième saison de Ninja Warrior sur TF1 démarre ce soir sur TF1 avec des épreuves très physiques. L'émission est adaptée d'un format japonais existant depuis vingt ans, et repris partout dans le monde entier. Si l'année dernière était très difficile pour les concurrents, ça le sera encore plus cette année.



Les animateurs du programme Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand se sont confiés sur le dispositif de l'émission : "C'est un plateau de 7.000 m2 sur le port de Cannes, et on a tourné six nuits pleines. On commençait le tournage vers 20h45 et on tournait jusqu'à 4 heures du matin. Pour les candidats, c'est un vrai challenge. [...] C'est un best-of des obstacles les plus impressionnants dans le monde entier."

"Fort Boyard" face aux Vieilles Canailles

Si on parle de weekend sportif c'est parce que recommence demain pour la vingt-huitième saison de Fort Boyard, que les parents continuent à vivre via leurs enfants et qui propose plusieurs nouvelles épreuves, comme la cellule psychiatrique ou un rodéo à dos de dinosaure. Olivier Minne n'est donc pas lassé, lui qui pourrait bientôt détenir le record de longévité à la présentation : "C'est certain que je m'inscris dans une forme de durée, mais il suffit en télévision qu'on dise cela pour qu'on arrête le programme."

En face, sur TF1, il y aura le concert des Vieilles Canailles, en direct également sur RTL, retransmis de Bercy, à Paris. C'est l'événement très attendu, notamment par Thomas Dutronc qui s'est exprimé au micro de Steven Bellery pour partager son émotion : "Je vais suivre mon père dans cette aventure merveilleuse, c'est tellement un personnage, il commence à plus être tout jeune et c'est sûr que ça nous émeut tous les deux quand on pense à ça et qu'on sait que peut-être un jour il ne sera peut-être plus là. Ce sont des moments qu'on veut vivre ensemble."

Ardisson sur C8, samedi soir

Si on souhaite cependant regretter le politiquement correct, il faut regarder le prime sur C8 Ardisson la totale, ce documentaire enthousiasmant qui retrace la carrière de l'homme en noir, qui a tout osé en 24 créations et en 32 ans de carrière.