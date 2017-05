publié le 23/05/2017 à 19:00

Malgré la crise de foi à France 2 à la suite au limogeage de David Pujadas du 20 heures et à la démission lundi 22 mai du patron de l'info Michel Field, il y a tout de même des programmes. Ce soir une spéciale qui a de la tenue (de route) et qui est destinée à ceux qui vont passer le permis, qui veulent se tester ou qui doivent le repasser : Tout le monde joue avec le code de la route en direct à 21h. Au volant, Nagui et notre camarade Bruno Guillon, qui avait naguère un jeu sur la chaîne.



"Jusqu'à jeudi dernier, j'avais 12 points mais après un léger excès de vitesse, il m'en reste 11", confie d'ailleurs Bruno Guillon au micro de RTL. Pendant l'émission, les téléspectateurs pourront jouer en temps réel en téléchargeant les questions, ou avec une feuille et un crayon. "Ils vont voir si oui ou non, ils sont susceptibles d'avoir moins de 5 points (...) C'est vraiment une remise à niveau", poursuit l'animateur.

Sur M6, les inconditionnels des desserts ont rendez-vous avec la finale du Meilleur pâtissier. Pour décrocher le titre tant convoité, les équipes du Palais de la Major, de Lamagnère et Thierry Court devront d'abord réaliser six gâteaux parfaitement identiques pour créer une couronne de desserts. Ensuite, ils devront répondre aux questions du tableau culinaire puis créer une pièce artistique de plus d'un mètre de haut. Rendez-vous derrière les fourneaux à 21h.