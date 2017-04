publié le 18/04/2017 à 19:02

On note un anniversaire ce mardi 18 avril, celui de Rendez-vous en terre inconnue, sur France 2. C'est le 20ème rendez-vous, la dixième année et la vedette envoyée à l'autre bout du monde sans savoir où elle va, c'est aujourd'hui la délicieuse comédienne Cristiana Reali. Comme d’habitude, cinq jours de voyage, un paysage magnifique, mais vide de toute présence humaine. Dès le début, Cristiana est surprise et côté exotisme, le quota est vite assuré.



On comprend tout de même vite que ce Rendez-vous en terre inconnue est différent des précédents. Cette fois, c'est une famille d'Aborigènes qui fuit la ville pour retrouver ses racines. Elle dort sur la plage, avant de repartir vers la terre promise par le gouvernement. C'est donc la démarche inversée, c'est eux qui veulent changer de quotidien et revenir sur la terre de leurs ancêtres.

Face au 10e Rendez-vous en terre inconnue, Stéphane Plaza revient donc dans un nouvel épisode de Recherche appartement ou maison sur M6, quand Franck Dubosq retrouvera slip de bain et crevette gonflable dans Camping 2, diffusé sur TF1.