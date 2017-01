Dans l'épisode de la série diffusée sur M6 ce vendredi soir, une surprise de taille : l'ancienne première dame des États-Unis au casting.

par Isabelle Morini-Bosc publié le 27/01/2017 à 16:36

Brigitte Bardot et ses amours se dévoilent sur France 3. La chaîne diffuse un documentaire sur la vie amoureuse de BB, de Jacques à Serge en passant par Jean-Louis... Le documentaire est de plus nourri par des films familiaux réalisés par le père de la star, de sa naissance à son adolescence. Mais l'événement de la soirée à la télévision, c'est l'apparition de Michelle Obama dans un épisode de NCIS sur M6.



Ce n'est pas la première apparition de Michelle Obama, déjà vue dans 5 ou 6 séries comme Nashville. Ce qui est une première exceptionnelle, c'est qu'elle a autorisé le tournage dans la Maison Blanche, sans exigences autres que celles imposées par la sécurité. Pourquoi a-t-elle accepté ? Parce qu'elle a crée en 2011 une association d'aide aux militaires, aux vétérans et à leurs familles, que NCIS s'y prêtait, qui traite toujours d'enquêtes criminelles au sein de la marine américaine.



Dans l'épisode de ce soir, une famille de militaires est menacée par un tueur. Et quoi de mieux pour médiatiser son action que de participer à une série qui existe depuis 14 ans et 317 épisodes, qui est la préférée des Américains, la plus regardée aux USA depuis 2009, et à plusieurs reprises la plus suivie dans le monde.