France 2 présente ce lundi 5 janvier les nouveaux épisodes de sa série Unité 42. Un polar belge de qualité terriblement humain. Ce soir, un tueur s'en prend à des porteurs de défibrillateurs implantés. Une intrigue qui plonge dans l'univers médical. Avec un tel succès, on espère une suite pour cette série.



Mais l'événement a lieu à partir de 21 heures, sur TF1, avec le lancement des Bracelets rouges. Un feuilleton touchant qui raconte le quotidien de jeunes malades hospitalisés.

Ce n'est pas un feuilleton médical, mais plutôt sur l'adolescence se déroulant à l'hôpital.

Ces adolescents veulent mener une vie normale entre deux opérations pour lesquelles on leur met un bracelet rouge. Cette série est inspirée d'une histoire vraie, celle d'Albert Espinoza, un catalan âgé de 44 ans qui, enfant, a passé dix ans de sa vie à l'hôpital avec 3% de chance de survie. Il en a tiré une vraie force et un livre adapté et adopté partout, dont en France.



Les rôles des jeunes malades ont été confiés à des inconnus. Mais dans les personnages secondaires, comme les parents et les médecins, on retrouve Cristiana Reali , Pascal Elbé, Camille Lou ou encore Michael Youn.