Programme TV : ce soir, "À l'état sauvage" avec Michael Youn sur M6

publié le 28/06/2016 à 18:46

Ce mardi 28 juin sur M6, découvrez À l'état sauvage, l'adaptation américaine de Running Wild With Bear Grylls, un programme dans lequel l'animateur en rajoute dans le côté "Je déchiquette des vers et je plonge ma tête dans les entrailles des animaux". La version française avec l'aventurier de l'extrême Mike Horn est formidable, plus profonde pas sensationnelle, on est au cœur de la vraie survie. Et ce soir, il initie Michaël Youn à la découverte du monde et de soi.





Pourtant, l'ancien animateur du Morning Live va accepter de faire 150 kilomètres dans le désert namibien, pendant 6 jours et 5 nuits. Dès le premier soir, Michaël Youn est trop épuisé pour se fâcher et il doit faire du feu : "J'ai jamais fait de feu de ma vie, enfin j'ai fait des feux, mais avec des cheminées à gaz. Maintenant on a inventé le briquet", explique-t-il dans l'émission.

Rendez-vous dès 21 heures pour découvrir À l'état sauvage sur M6.