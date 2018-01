Programme TV : ce soir, "L'Amour est dans le pré", "Sam" et "Unité 42"

publié le 22/01/2018 à 20:07

Pour cette soirée du 22 janvier, M6 diffuse la seconde partie des portraits des agriculteurs de L'Amour est dans le pré. Ce soir, Karine Le Marchand part à la rencontre de 7 nouveaux candidats à la recherche de l'amour. Des portraits riches et variés qui ne laisseront pas les téléspectateurs indifférents.



Parmi ses nouveaux agriculteurs, on retrouvera Jean-Claude, un éleveur de brebis âgé de 54 ans et originaire de la région Occitanie. Mais aussi le dauphinois Jacques, éleveur de bovins qui "déteste l'amour vache" ou encore Thomas, jeune ostréiculteur vivant en Nouvelle-Aquitaine, candidat homosexuel de cette nouvelle saison.



France 2 propose de nouveaux épisodes de la série Unité 42, un polar belge haletant et bouleversant. Entre affaires troublantes et rebondissements à répétition, les intrigues sauront surprendre les fans de la série. Enfin, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la saison 2 de Sam avec Fred Testot et Natacha Lindinger. La prof "la plus cool de France" part avec sa classe sur les traces de Louis Aragon. Un voyage scolaire sous le signe de l'amour et de l'humour.