publié le 09/08/2017 à 19:05

Mercredi 9 août, la soirée télévisuelle est placée sous le signe des animaux. France 2 diffuse ce soir à 20h55 le téléfilm Le Zèbre, médiateur des causes désespérées, écrit en 2013, tourné en 2014 et seulement diffusé ce mercredi 9 août. C'est un drôle d'animal : Romain Breton est un médiateur surdoué qui doit jongler entre les conflits familiaux compliqués qu'il tente de dénouer et sa propre vie de famille tout aussi complexe.



Romain est interprété par un acteur déjà vu au cinéma, Éric Berger, qui jouait le rôle de Tanguy en 2001 au cinéma dans le film d'Étienne Chatiliez. Ce soir, il tentera, entre autres, de recoller les morceaux entre un papa privé de ses enfants et une maman, Lola Dewaere, qui cache un gros secret. Il aurait valu le coup de creuser le sillon de ce personnage, voire d'en faire une série.

Sur Gulli, "C'est pas sorcier"

On reste sur des animaux, des vrais, avec une rediffusion de C'est pas sorcier, récupéré par Gulli, qui a vulgarisé comme E=M6 les sciences à la télévision. Fred et Jammy officiaient à l'époque sur France 3. Gulli propose ce mercredi 9 août, une émission consacrée aux pandas, les deux pandas du zoo de Beauval loués par la Chine à la France qui ont donné naissance à deux bébés, dont un seul a survécu.

À l'époque on est en 2015, Huan Huan et Yuan Zi n'avaient pas encore copulé et Fred et Jammy étaient allés à la rencontre des vétérinaires qui les accueillaient. L'occasion, par exemple, d'apprendre qu'un panda dévore près de 60 kilos de bambou par jour, car c'est très peu nutritif, il compense donc en en mangeant beaucoup.

Sur France 5, "Aïda"

Pour les amateurs avisés de musique classique, France 5 diffuse à 20h50 l'opéra de Verdi, Aïda (Elena O'Conor), enregistré samedi 5 août aux chorégies d'orange, avec la cantatrice Georgienne Anita Rachvelishvili, paraît-il incroyable dans le rôle d'Amneris.