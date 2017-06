publié le 13/06/2017 à 19:06

Mardi 13 juin, M6 propose une comédie, Bienvenue à Nimbao. Elle pourrait d'ailleurs devenir une série, et a pour thème les organisations non gouvernementales, et très exactement la gestion d'un camp de réfugiés climatiques au cœur de l'Afrique. On tient quelque chose. Selon Loup-Denis Elion, aperçu également dans Scènes de Ménage, "Bienvenue à Nimbao, c'est l'aventure de trois humanitaires qui travaillent à leur manière. ça va créer quelques soucis au niveau de l'ONG et du siège, ils vont envoyer un personnage un peu strict que j'interprète."



Helena Noguerra interprète elle "Babette, le médecin du camp, sympathique et pète-sec, féministe qui ne cherche pas l'amour, qui veut juste bien faire son travail". Bruno Salomone lui joue "Daniel, qui cherche absolument l'amour et ne le trouve pas. Il se prend pour le chef mais ne l'est pas". Notez aussi Nadia Roz, une petite nouvelle formidable dans le rôle d'une nymphomane fan de l'exotisme.

Sur France 2, "Le Village préféré des Français"

En face, sur France 2, se déroulera la sixième édition du Village Préféré des Français, qui présente treize nouveaux villages, car il existe désormais treize régions administratives. Cette émission en direct est très sollicitée par les maires de petites localités, alors que Stéphane Bern était boudé par tout le monde lors de la première édition, mais il reste passionné par cette émission.

"La chose importante, c'est qu'on trouve encore treize villages plus beaux les uns que les autres. Les critères sont simples : l'authenticité, la convivialité, un patrimoine bâti extraordinaire, des centres bourgs qui n'ont pas été massacrés au nom de l'argent, explique l'animateur de France 2 et RTL. Auparavant les gens votaient sur Internet trente jours avant, mais je voulais que les gens puissent voter en direct." Et Stéphane Bern d'ajouter : "Cette émission est une façon de rendre hommage à ceux qui se battent pour défendre le patrimoine. C'est une émission qui exalte les beautés de la France".

Sur France 2 également, "Retour aux sources"

Après Le Village préféré des Français, France 2 diffusera à 23 heures 05 Retour aux sources, une enquête produite par Arnaud Poivre d'Arvor. Cette émission permet à une vedette d'explorer son arbre généalogique. Après François Berléand, c'est au tour de l'ex-Miss France Sonia Rolland, née de mère rwandaise et de père français. Elle retournera au Rwanda, qui s'est reconstruit depuis le génocide de 1994. Selon l'ancienne Miss, "au fond on raconte notre petite histoire qui rejoint la grande Histoire, de France ou d'ailleurs, je vais à la découverte de cette richesse familiale que je ne connais pas vraiment".