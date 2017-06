publié le 13/06/2017 à 09:53

Quand on parle d'émission utile en voici la preuve. Une enquête montre l'incroyable impact du Village préféré des Français, à l'initiative du producteur Morgane. Ils ont décidé de recontacter l'ensemble des maires, associations, offices de tourisme qui ont depuis 2012 accueilli l’émission de France 2. "Il s'est créé un tourisme de l'émission que nous ne maîtrisons pas, ne contrôlons pas, explique Gérard Pont, producteur de l'émission. Beaucoup font le tour des villages en question. Les villages aussi communiquent entre eux, il y a des offres communes, ils essayent de monter une association des "Villages préférés des Français". Des choses qui s'organisent en dehors de nous et c'est tant mieux".



Chez le vainqueur de 2012 Saint-Cirq-Lapopie, l'effet est immédiat dès le soir-même, des milliers de connexions sur le site internet de la ville et une fréquentation qui a augmenté de plus de 87%. À Talmont-sur-Gironde, qui avait terminé 7e en 2013 : + 10 % de touristes chaque année, ils ont créé un office du tourisme il y a 2 ans. 30.000 visiteurs chaque année.

À Sainte-Suzanne dans les Pays de la Loire, le village accueille chaque année depuis 150.000 visiteurs. Et ce que notent tous les maires, c'est que cet élan d'un soir perdure dans le temps. À Eguisheim en Alsace, village préféré des français 2013, effet indirect : le village a enfin la fibre depuis 15 jours, et des commerces se sont ouverts. "Nous avons aussi agrandit notre office du tourisme de 33m² à 180m²", témoigne le maire Claude Centlivre.

> [TEASER] Le Village Préféré des Français 2017

Développement touristique et économique

À Angles-sur-l'Anglin dans la Vienne (11e en 2012), 3 restaurants se sont ouverts depuis À Ploumanac'h on a investit dans des parkings, raconte le maire de Perros-Guirec dont dépend le village : Erven Léon.



+30% de chiffre d'affaires pour le commerce à Rochefort en terre en Bretagne pour l'anecdote un restaurateur a acheté là-bas un local le 1er juin 2016, le 7 juin le village remporte la 5e edition, le 15 juin le restaurant ouvre et affichera complet pendant 6 mois 7 jours sur 7. La 6e édition du Village préféré des Français reprend ce mardi soir sur France 2, à partir de 20h55, présenté par Stéphane Bern.