publié le 13/06/2017 à 11:35

Le pittoresque est à l'honneur sur France 2 ce mardi 13 juin. La chaîne diffuse ce soir l'émission dédiée aux plus beaux villages de France et décernera une nouvelle fois le titre de Village préféré des Français à une des 13 communes en compétition. De la Normandie à la Corse, chaque région présente une de ses plus belles communes et explique ce qui fait son charme et son originalité.



Cette année, le vote n'a pas lieu sur Internet mais, tout au long de l'émission, les téléspectateurs peuvent donner leur voix par SMS ou par téléphone à la commune qui aura su les séduire. C'est la sixième fois que Stéphane Bern décerne ce prix, créé en 2012. L'année dernière, c'est le village de Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan qui a remporté le titre de Village préféré des Français, suivi de Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais et de Rocamadour, dans le Lot, en deuxième et troisième positions.