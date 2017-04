publié le 12/04/2017 à 18:50

Un vrai coup de cœur pour cette soirée du 12 avril pour Le Monde de Jamy dès 21 heures sur France 3. L'émission fait suite à une spéciale consacrée à nos animaux préférés et ce qu'ils ont en tête. Le programme avait battu des records d'audience. Ce numéro est encore au poil. Il s'agit ce soir de vérifier la part d'humain dans l'animal, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont à ressentir des sentiments dits humains, en évitant l'anthropomorphisme. le tout à partir d'expériences claires, c'est génial.



Le chat est le seul animal domestique qu'il faut aborder comme un animal sauvage. Il ne culpabilise jamais, il est inimitable mais il faut l'imiter. Quant au chien, on va découvrir que, à force de vivre avec nous, il a (entre autres) développé dans son cerveau une zone lui permettant d'apprendre toujours plus de mots, et une autre analysant les intonations. On découvre que certains ont le sens de l'humour, d'autres pas, qu'ils se vexent ou boudent.

Pour les fans de Grey's Anatomy, rendez-vous sur TF1 à 20h55. Dans cet épisode 13 de la saison 13 intitulé Petits miracles, il mettra en scène la famille Fisher qui arrive aux urgences après un carambolage pendant les funérailles du patriarche de la famille. Miranda et Ben de leurs côtés devront parler à leur fils Tuck qui s'est battu à l'école, tandis qu'Arizona devra choisir entre Alex et Andrew.