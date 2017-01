Pour cette soirée du 14 janvier, le débat de la primaire de la gauche en direct avec RTL et le début de la série "Limitless" sur M6.

> Programme TV : ce soir, le débat de la primaire à gauche et "Limitless" Crédit Image : AFP

par Isabelle Morini-Bosc publié le 12/01/2017 à 19:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On parle d'abord évidemment du débat de la primaire de la gauche, avec l'Obs, à écouter sur RTL dès 18 heures et à regarder sur TF1 dès 21 heures. Exactement comme elle l'avait fait pour la primaire de la droite, qui avait réussi en audiences au groupe TF1 puisque, aux 5,6 millions de citoyens qui avaient regardé TF1 (avec un pic à plus de 6.2), s'étaient ajouté les téléspectateurs présents eux sur LCI, soit un vrai succès. Élizabeth Martichoux, plébiscitée par les téléspectateurs en novembre, reconnaît que pour la soirée du 12 novembre, l'exercice comprend une difficulté supplémentaire.



"Par rapport au 'casting' de la primaire de la droite, c'est qu'on a trois personnes qui sont assez peu identifiées dans le paysage politique et il va falloir leur accorder le même temps de parole que Manuel Valls ou Jean-Luc Mélenchon", explique la journaliste. L'exercice est d'autant plus particulier qu'Élizabeth, Matthieu Croissandeau de l'Obs et Gilles Bouleau ont un rôle particulier : "D'habitude, les journalistes cherchent à mettre les politiques en difficulté, là il faut les aider de manière un peu forte à avoir des arguments que chacun peut entendre. Ce débat s'adresse à tout le monde", explique Gilles Bouleau.



On signale sur M6 le démarrage de la série Limitless, ou le quotidien de Brian Finch, un ado attardé, bon à rien et prêt à tout qui, après avoir pris une pilule d'une drogue de synthèse appelée NZT, voit 100% de ses cellules cérébrales activées, et peut élucider un crime en moins de deux heures. Du coup, le FBI l'engage. Mais petit souci, le NZT est mortel sans l'antidote fourni par un politicien sur-puissant et sur-méchant. Comme Brian est en duo avec un fliquette mordante, Jennifer Carpenter de Dexter, cela donne un duo charmant pour un produit qui l'est tout autant. Rendez-vous à 21h.