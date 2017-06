publié le 15/06/2017 à 17:41

Malgré les sites qui existent désormais, de nombreux téléspectateurs se fient encore à leur magazine télévisé pour choisir leur programme du soir. Ce soir à 20h55 sur France 2 est signalée L'Émission Politique, qui est en réalité remplacée par L'Angle éco présenté par François Lenglet. C'est toujours clair, constamment passionnant, c'est tout sauf un angle obtus. Par contre, les fidèles ne retrouveront pas Five sur France 3, faute d'audience.



TF1 lance également une nouvelle série, Juste un regard, un polar adapté du roman à succès d'Harlan Coben. On y suit une mère de famille dont le quotidien va être complètement chamboulé lorsqu'un matin, elle reçoit une photo envoyée par un inconnu et y reconnaît son mari, entouré de femmes, dont l'une est barrée par une croix. Le lendemain, son époux disparaît mystérieusement et elle va tout mettre en oeuvre pour le retrouver. À découvrir dès 21h sur la première chaîne.

> Découvrez la nouvelle série événement Juste un regard le jeudi 15 juin sur TF1

Le retour de Prison Break.

Du côté des autres fictions, Prison Break fait son retour pour une cinquième saison sur M6. On y retrouve les héros Michael Scofield et Lincoln Burrows, sept ans plus tard, pour un revival inattendu. On attend de voir ce que réserve cette nouvelle saison, alors que le protagoniste était supposément mort d'un cancer dans la dernière saison. Il faudra être ce jeudi devant M6 pour découvrir comment la série s'en sort avec ce rebondissement.