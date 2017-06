publié le 15/06/2017 à 16:11

Il n'a tenu que le rôle d'un serveur le temps de quelques épisodes des Feux de l'amour en 2014, mais il est aujourd'hui au cœur d'un sordide fait divers. Selon le site TMZ, Corey Sligh, 29 ans, est inculpé par le jury fédéral américain pour deux actes de pédophilie.



Le comédien est accusé d'avoir commis des attouchements sur mineur. D'après des documents obtenus par le tabloïd, il aurait forcé une fillette de 8 ans à "toucher son pénis avec ses mains et l'aurait lui-même touché dans le but d'éveiller et de satisfaire son désir sexuel."

Toujours selon le site spécialisé dans l'actualité people, l'acteur a été arrêté chez lui en novembre 2016, dans l'État de Georgie aux États-Unis après une plainte déposée par les parents de la victime. Niant les accusations portées contre lui, il avait été relâché sous caution de 22 000 dollars. Il est aujourd'hui formellement inculpé et encourt aujourd'hui 20 ans de prison. Il connaîtra le verdict de sa condamnation le mois prochain.