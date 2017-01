Le téléfilm de France 2 a été le programme le plus populaire auprès des téléspectateurs le 18 janvier, suivi de près par la série à succès "New York unité spéciale".

Crédit : NBC La série "New York Unité Spéciale" a attiré 3,7 millions de téléspectateurs le 10 janvier

par Benjamin Pierret publié le 19/01/2017 à 09:41

C'est un succès surprise qu'a réservé la soirée télévisée du 18 janvier. Avec Je Suis coupable, téléfilm policier, France 2 a rassemblé 4.2 millions de curieux, soit 17,1 % de part d'audience qui ont permis à la deuxième chaîne de supplanter toutes ses concurrentes. TF1 se place deuxième, légèrement derrière France 2 avec 3.9 millions de fidèles devant New York unité spéciale, soit 15,9 % de PDA. M6 se hisse quant à elle sur la troisième marche du podium avec Cauchemar en cuisine, qui a rassemblé 3.2 millions de téléspectateurs et 14,1 % de part d'audience.



France 3 réalise un score honorable grâce à son magazine Des Racines et des ailes. Ce dernier numéro, consacré au patrimoine français, a intéressé 2.5 millions de téléspectateurs soit 10,9 % de PDA. Enfin, avec le film L'Exercice de l'État, Arte a fédéré 1 million de cinéphiles et 4,3 % de part d'audience.