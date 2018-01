Genesis Rodriguez et Jamie Bell dans "Dos au mur"

publié le 22/01/2018 à 11:09

TF1 a réussi son pari pour ce dimanche 21 janvier 2018. La Une proposait pour sa traditionnelle soirée cinéma, un thriller haletant baptisé Dos au mur, avec Sam Worthington (Avatar), Elizabeth Banks (30 Rocks) et Jamie Bell (Billy Elliot). Près de 4,2 millions de téléspectateurs se sont laissés happer par cette intrigue.



Dans ce film, un ancien flic qui se prétend innocent d'un vol attire l'attention de New York alors qu'il veut se suicider du haut d'un gratte-ciel. Une négociatrice de la police va tenter de résonner avec lui avant de découvrir que cette tentative de suicide pourrait être un subterfuge pour camoufler une machinerie bien huilée.

France 2 est deuxième avec Contagion de Steven Soderbergh où Matt Damon et Marion Cotillard affronte une pandémie mondiale. 3,8 millions d'amateurs ont suivi ce long-métrage efficace. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le magazine de M6, Capital, consacré ce dimanche autrain de vie de l'État. 2,6 millions de téléspectateurs ont suivi les reportages sur l’Assemblée nationale et certains coûteux privilèges des élus de la République (régime spécial de retraites, fin des avantages de transport...).