publié le 10/05/2017 à 17:59

C'est déjà la fin du feuilleton Dix pour Cent ce soir sur France 2. C'est le souci avec les fictions en six épisodes, on réalise à peine que c'est commencé que c'est déjà fini. Cette seconde saison se termine donc mercredi 10 mai et raconte toujours le quotidien d'agents de stars, qui prennent 10 % des contrats de leurs clients. La deuxième soirée de diffusion avait valu à France 2 une audience en hausse : près de 3,6 millions de fidèles, sans doute aussi grâce à Isabelle Adjani.



Ce soir, on retrouve Guy Marchand, magnifique dans son propre rôle. Un Guy Marchand qui a des absences en jouant justement le rôle de Paul Deschanel, ce président qui avait aussi de grosses absences, au point un jour de tomber d'un train en pyjama. L'autre vedette de la soirée, c'est Juliette Binoche, maîtresse de cérémonie à Cannes. Ne loupez pas la scène où, à deux minutes du début de la cérémonie d'ouverture, Juliette Binoche est saisie d'un besoin pressant. Ne loupez pas non plus la fin, avec tous les agents au bord de la piscine de luxe. C'est le grand plongeon.

Sur France 3, "Pièces à conviction"

À 23h30, on retrouve l'émission Pièces à conviction, consacré au financement de la campagne présidentielle. Et ce qui intéresse avant tout, c'est le financement de celle d'Emmanuel Macron et, si on remonte dans le passé, le financement de son mouvement "En marche !", notamment à Londres où il est parti cherché des financiers et entrepreneurs, qui peuvent être de potentiels donateurs. La suite ce soir sur France 3.