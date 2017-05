Christophe Dechavanne dans A La Bonne Heure

publié le 10/05/2017 à 10:29

Du 4 au 11 novembre prochain, embarquez avec les artistes de Âge Tendre et Tête de Bois à bord du MSC Splendida au départ de Gênes ! Cette croisière musicale exceptionnelle vous emmènera dans les plus belles escales de la Méditerranée avec notamment des passages par l’Italie, Malte et la Corse.

La croisière "Âge tendre et têtes de bois" du 4 au 11 novembre 2017

Pour cette croisière au son des Yéyé, Christophe Dechavanne et Coyote Live ont annoncé la venue de plus de 25 artistes à bord du paquebot. Parmis eux : Sheila, Hugues Aufray, Michele Torr, Dave, Nicoletta, Patrick Juvet, Claude Barzotti, Herbert Leonard, Jeane Manson, Marcel Amont; Isabelle Aubret, Linda de Suza, Pascal Anel, Christian Delagrange, Richard Dewitte du groupe Il était une fois, les Forbans, et bien d'autres encore !



En plus des concerts organisés chaque soir dans l’immense théâtre du navire, vous aurez l’occasion de vivre des moments privilégiés avec vos chanteurs préférés comme des séances de dédicaces et de photos, des conférences ou encore des excursions.

