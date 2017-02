publié le 21/02/2017 à 19:03

Ce 21 février, les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouvel épisode de La Stagiaire sur France 3. Dans l'épisode Guet-apens, Michèle Bernier sera au cœur d'une sombre affaire. Elle pourra tout de même compter sur le soutien du juge Delcourt, incarné par Antoine Hamel. Rendez-vous à 20h55. Sur France 2, les amateurs de super-héros seront aux anges : la chaîne diffuse Captain America : First Avenger. C'est le premier volet des aventures du personnage incarné par Chris Evans. On y découvre comment Steve Rogers, un jeune homme souhaitant s'enrôler dans l'armée pour combattre le nazisme, va devenir un super-héros.



Sur TF1, découvrez la seconde partie du dernier volet des aventures de Harry Potter. Les Reliques de la mort, seconde partie dévoileront le combat final entre le sorcier à la célèbre cicatrice et Voldemort, le mage noir qui a assassiné ses parents. Coup de baguette magique à 20h55.

Enfin sur M6, Stéphane Plaza et son équipe vous donnent rendez-vous pour Chasseurs d'appart : le choc des champions. Ce sera donc la grande finale des meilleures vendeurs de chaque ville de l'émission. La compétition se déroulera en trois manches et le vendeur qui a récolté le plus de points pendant ses ventes remportera la compétition.