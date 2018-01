publié le 16/01/2018 à 17:32

Pour cette soirée du mardi 16 janvier, France 3 diffuse le téléfilm Quelque chose a changé à 21 heures. Dans cette fable sociale, Pierre Arditi incarne un grand patron d'une multinationale viré par ses actionnaires et contraint d'aller se mettre au vert sur les conseils de son chauffeur. C'est dans une auberge à la campagne qu'il tombe par hasard sur son ex-femme, interprétée par Évelyne Bouix. Une comédie distrayante et bucolique écrite et réalisée par Jacques Santamaria.



France 2 propose un nouveau numéro de son magazine Cash Investigation sur l'opacité du marché des produits laitiers. Pendant un an, l'équipe d'Élise Lucet a enquêté sur ce milieu agroalimentaire qui rapporte 29 milliards d'euros aux géants du lait chaque année.

Une enquête inédite qui fait écho à l'actualité, dont une partie de l'émission a été modifiée. Le patron de Lactalis, 8ème fortune de France, s'est exprimé dimanche 14 janvier dans Le JDD, à l'heure où 10 000 producteurs de lait ont mis la clef sous la porte en 2016, tandis que d'autres croulent sous les dettes.

Enfin comme chaque mardi depuis plusieurs semaines, les fans de Star Wars ont leur rendez-vous sur TF1. La chaîne diffuse Le retour du Jedi, sixième volet de la saga créée par Georges Lucas.



Dans ce nouvel épisode qui clôt la trilogie originale, l'Empereur charge Dark Vador de mettre au point un satellite d'attaque pour remplacer L'Etoile noire, détruite par Luke Skywalker et ses amis rebelles. De leur côté, la princesse Leïa et les robots R2-D2 et C-3PO se rendent sur la planète Tatooine afin de libérer Han Solo des geôles de Jabba Le Hutt, qui apparaît pour la première fois dans la saga.