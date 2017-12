publié le 20/12/2017 à 11:26

La concurrence était rude ce mardi 19 décembre en prime time. En effet, TF1 continuait sa diffusion de la saga Star Wars, alors que France 3 misait sur son polar Crimes parfaits, habituel carton d'audience. Et c'est la troisième chaîne qui a remporté le match en arrivant en tête des audiences, 5,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et 20% de part d'audience pour la Trois.



Un excellent chiffre qui permet au service public de se placer en chiffre brut devant TF1 et l'épisode de 2 Star Wars : l'attaque des clones. Le volet de la saga intergalactique a amassé 4,91 millions de personnes sur la Une, ce qui équivaut sur la soirée à 23% du public. France 2 avait de son côté misé sur Les Grosses Têtes. L'émission menée par Laurent Ruquier a rassemblé 3,1 millions de fidèles (14% de PDA) de la bande qui sévit tous les après-midi sur RTL.