publié le 01/06/2017 à 19:50

Comme tous les ans depuis 2014, le prix Philippe Chaffanjon, attribué ce jeudi 7 avril, récompense deux reportages de terrain. Les candidats avaient jusqu'à la fin du mois de décembre pour soumettre leurs productions. Celles-ci ont été présentées à un jury de professionnels qui a distingué une réalisation, publiée l'année dernière, sur un site français et une autre sur un site haïtien.





Pour cette édition 2016, le prix du reportage multimédia français a été attribué à Lucie Soullier et Madjid Zerrouky pour l'article intitulé Dans le téléphone d’une migrante syrienne. Le prix du reportage multimédia haïtien a lui été attribué à Michel Joseph pour Adoption en Haïti – Cri de désespoir.

Immigration et adoption

Dans le téléphone d’une migrante syrienne raconte le voyage au long cours de Dash et Kholio, qui ont quitté Damas direction l'Europe en septembre 2015. Ils partagent ce départ vers un monde meilleur avec leurs proches, grâce au service de messagerie WhatsApp. Lucie Soullier et Madjid Zerrouky entrent dans l'intimité de leur journal de bord.

Adoption en Haïti – Cri de désespoir fait état, à travers la vidéo, la photo et l'écriture, de la démarche d'adoption en Haïti. Ce pays fait partie des dix premiers pays à faire adopter ses enfants dans le monde. La dégradation des conditions de vie porte des milliers de parents à livrer leurs enfants en adoption afin de leur garantir un meilleur lendemain. Dans son reportage, Michel Joseph montre le combat mené par ces enfants, devenus grands, pour retrouver leurs racines.

Philippe Chaffanjon

Ce prix est l'occasion de rendre hommage à la carrière, aux valeurs et au travail de Philippe Chaffanjon. Diplômé du Centre de formation des journalistes, Philippe Chaffanjon a débuté sa carrière dans le service public en 1982 avant de rejoindre la rédaction de RTL en 1987. Il a travaillé vingt ans au sein de la radio de la rue Bayard. D'abord grand reporter, il a exercé son métier sur des conflits comme la Tchétchénie, le Rwanda ou encore le Kosovo avant de devenir rédacteur en chef en 2000, puis directeur adjoint de la rédaction en 2004. Reconnu pour son exigence et son professionnalisme, il était retourné vers le service public en 2007, d'abord à France Info puis à France Bleu en tant que directeur adjoint de Radio France et responsable du réseau national.



Philippe Chaffanjon est mort le 24 avril 2013 à l'âge de 55 ans. Quelques mois après son décès et en partenariat avec sa famille, plusieurs médias ont décidé de créer un prix qui regroupe les valeurs que défendait ce grand professionnel. RTL, Radio France, Le Point, Sud Ouest et M6 sont notamment partenaires de cette récompense qui a pour objectif de saluer le travail de terrain et le talent de journalistes français et haïtiens.



En 2015, le Prix Philippe Chaffanjon avait été décerné à Alexandre Billette et Hervé Daz pour Transkraïna, un travail sur le quotidien de personnes installées sur des zones frontalières de l'ancien bloc soviétique et à Juno Jean-Baptiste pour La balade de Quai-Colomb, un reportage sur la prostitution dans certains quartiers de Port-au-Prince en Haïti.