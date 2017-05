Lorie et Ingrid Chauvin vedettes de la nouvelle saga de l'été de TF1

publié le 16/05/2017 à 16:36

TF1 va-t-il reproduire l'événement avec sa nouvelle saga estivale, après le succès retentissant de La Vengeance aux Yeux Clairs avec Laëtitia Milot ? C'est en tout cas son objectif avec Demain nous appartient, qui permet à la première chaîne de renouer avec la tradition des séries estivales.



Le tournage de ce thriller familial commencera très prochainement à Sète et les premiers noms du casting ont été avancés. Ingrid Chauvin, qui avait fait les beaux jours de la chaîne avec Dolmen, est à l'affiche de ce nouveau feuilleton. Elle sera entourée de Charlotte Valandrey, connue pour son rôle dans Cordier, juge et flic, ainsi que de Lorie Pester, la chanteuse reconvertie en actrice. En plus de ce trio féminin, la série accueillera le comédien Alexandre Brasseur.



Demain nous appartient retrace le combat d'une mère à la recherche de son fils, disparu après une violente collision de bateaux dans la baie de Sète. Était-il sur l'un des bateaux ? Mais sa vie bascule véritablement lorsqu'elle retrouve le corps d'une femme sur une plage, celle de sa propre sœur, qu'elle n'a pas revue depuis plus de quinze ans. Un feuilleton rempli de mystères qui se dévoilera au grand public en juillet.