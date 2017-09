Pierre Bergé, homme de la mode et des arts

publié le 08/09/2017 à 10:20

Le monde de la mode et des arts est en deuil. Pierre Bergé, l'ex-compagnon d'Yves Saint Laurent avec qui il avait fondé la maison de couture est décédé à 86 ans. Grand mécène, mais aussi homme engagé, Pierre Bergé a marqué des générations depuis le début de sa carrière. Né en 1930 à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), il arrive à Paris pour ses 18 ans dans l'espoir de devenir écrivain ou journaliste. Il deviendra finalement un grand nom de la haute couture, des médias et défenseur des droits LGBTQ.



En 1948 à Paris, Pierre Bergé devient marchand de livres en éditions originales. Sur les Champs-Élysées, Jacques Prévert "lui tombe sur la tête" autant que symboliquement que réellement. Il rencontre ensuite d'autres grands écrivains de l'époque comme Mac Orlan, Cocteau, Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Deux ans plus, il rencontre le peintre Bernard Buffet dont il devient le compagnon pendant huit ans. "Je l'ai rencontré dans un café. Il m'a dit : 'Vous savez jouer au 421 ?' Je lui ai dit 'non'. Et il m'a rétorqué : 'Eh bien je vais vous apprendre'", confiait-il en mars dernier dans Le Divan.

Son empire avec Yves Saint Laurent

Cette première histoire d'amour se termine en 1958 lorsqu'il rencontre Yves Saint Laurent. "On parle du coup de foudre. Je n'avais probablement pas installé un paratonnerre assez puissant. Yves Saint Laurent est passé là. Il a fait beaucoup de bruit", expliquait Pierre Bergé dans Le Divan. En 1960, alors qu'Yves Saint Laurent travaille chez Dior et qu'il vient de sortir sa première collection Trapèze au succès retentissant, Pierre Bergé décide de gérer la carrière du styliste. Pierre Bergé et Yves Saint Laurent incarnent le couple le plus emblématique de la mode française aussi bien pour leur amour et l'empire qu'ils ont construit.

En 1961, ils fondent la maison Yves Saint Laurent avec le soutien financier de J. Mack Robinson. Yves Saint Laurent jouit déjà d'un fort succès après son passage chez Dior et il continue de révolutionner la mode. Le styliste démarre avec des créations pour la haute couture avant de bifurquer vers le prêt-à-porter en 1966 avec Saint Laurent rive gauche avec l'aide de l'homme d'affaires Didier Grumbach.

> Le mannequin challenge d'Yves Saint Laurent en 1966 | Archive INA

En plus de son empire dans la haute couture, Pierre Bergé est élu président de la Chambre syndicale des couturiers et créateurs de mode et crée l’Institut français de la mode en 1986. En 2002, lorsqu'Yves Saint Laurent arrête sa carrière, les deux hommes ouvrent la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent qui retrace les quarante ans d'histoire et de créations et de la maison Yves Saint Laurent.

Une vie engagée contre le sida

Dès le début des années 80, Pierre Bergé s'engage dans la lutte contre le sida. Il fonde avec Line Renaud l'association Ensemble contre le Sida qui deviendra par la suite le Sidaction. En 1996, il est élu président de l'association jusqu'à sa disparition. Il crée en 2009 un fonds de dotation contre le sida afin "d'inscrire ce combat dans la durée" expliquait-il à l'époque. En décembre 2012, il soutient le mariage pour tous ainsi que la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui pour les couples homosexuels.



Un homme des arts

Pierre Bergé est l'un des plus grands mécènes de France. Tout au long de sa vie, il a soutenu de nombreux projets artistiques comme la rénovation de deux salles de la National Gallery à Londres ou l’acquisition du tableau Saint Thomas à la pique de Georges de La Tour par le musée du Louvre en 1988. Il est nommé Grand Mécène des Arts et de la Culture en 2001 et reçoit la Légion d'honneur. Il est aussi nommé officier dans l'ordre national du Mérite.



Pierre Bergé collectionne aussi de très nombreux objets vendus en 2009, un an après la disparition d'Yves Saint Laurent. La vente aux enchères est surnommée "la vente du siècle" est au profit de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent et de la lutte contre le sida.

> Nomination de Pierre Bergé à l'Opéra de Paris | Archive INA