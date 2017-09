publié le 08/09/2017 à 09:50

C'était un homme d'affaires et un amoureux de l'art. Pierre Bergé est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé sa fondation. Connu aussi bien pour ses prises de position que pour sa vie privée, il a été le compagnon d'Yves Saint-Laurent pendant cinquante ans jusqu'à sa mort en 2008.



Né à Saint-Pierre-d'Oléron en 1930, Pierre Bergé déménage dans la capitale à l'âge de 18 ans, où il fréquente des auteurs célèbres comme Jacques Prévert, Albert Camus et Jean Cocteau. Il rencontre Yves Saint-Laurent en 1958 et fonde avec lui en 1962 la maison de couture qui porte son nom. Leur vie personnelle se mélange alors à leur vie professionnelle, et le duo devient un des plus puissants du milieu de la mode.

Pierre Bergé devient un homme de médias dans les années 1980 : il fonde le magazine Globe en 1987, puis les magazines Courrier International et Têtu en 1990. En juin 2010, il reprend la majorité des parts du groupe La Vie-Le Monde avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

Un homme de position

Pierre Bergé n'a jamais caché ses affinités politiques en soutenant François Mitterrand en 1984, Jacques Chirac en 1995 puis Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007.



Militant de la cause homosexuelle, Pierre Bergé s'engage dans la lutte contre le SIDA dès le début des années 1980 en présidant l'association Arcat Sida puis participe à la création de Sidaction en 1994 au côté de Line Renaud.



Cet amoureux de l'art sous toutes ses formes obtient le statut de Grand Mécène des Arts et de la Culture en 2001 et soutient les projets de rénovation et d'expositions. Pierre Bergé avait été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en 1993 et s'occupait particulièrement du financement des fondations de Danielle Mitterrand.