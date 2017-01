RENCONTRE - La comédienne de 88 ans fait son retour sur scène dans la nouvelle version de "Pleins Feux" au Théâtre Hébertot.

Line Renaud de retour sur les planches avec "Pleins Feux" au Théâtre Hébertot

par Charlotte Arrigoni publié le 23/01/2017 à 10:45

La comédienne de 88 ans va jouer dans une nouvelle version de Pleins Feux au Théâtre Hébertot. Sur scène, Line Renaud incarnera Alice - un monstre sacré des comédies de boulevard qui a tout sacrifié pour sa carrière ! Une histoire qui vous dit - sans doute - quelque chose - et... c'est normal puisqu'elle est adaptée du Film All about Eve, sorti en 1950 avec Marilyn Monroe, Bette Davis et George Sanders, entre autres, où les personnages se souviennent d'Eve, une comédienne récemment récompensée par le prix Sarah Siddons.



Ce ne sera pas la première fois que Line Renaud jouera dans Pleins Feux. La comédienne en a tenu l'affiche dans les années 90, et elle est très contente de participer de nouveau au projet en 2017 : "J'ai toujours rêvé de rejouer cette pièce formidable. Les mots cinglent, fusent, comme du ping-pong. Dans ma tête, je me sens toujours jeune, alors, tant que ma tête suivra mon corps, je serai une emmerdeuse, mais le jour où cela s'arrêtera, attachez vos ceintures", confie Line Renaud à RTL. Le spectacle sera diffusé en direct le 7 février prochain sur France 2.