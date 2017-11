Philippe Bouvard dans A La Bonne Heure

publié le 03/11/2017 à 12:30

Au terme d’une année de réflexion préalable qui lui a pris plus de temps que l’écriture, Philippe Bouvard publie aujourd'hui Mes dernières pensées sont pour vous aux éditions Flammarion, un recueil humoristique et grincant sur la société.

"Mes dernières pensées sont pour vous" de Philippe Bouvard chez Flammarion

Avec cet ouvrage, le journaliste et animateur phare de RTL a enfin compris ce que Pascal voulait dire lorsqu’en 1647 il faisait amende honorable à la fin d’une très longue missive adressée à une correspondante : "Excusez-moi. Mais je n’ ai pas eu le temps de faire plus court."

Peut-être pour se faire pardonner d’avoir dans l’exercice du journalisme tant tiré à la ligne en délayant sur trois feuillets ce qu’il aurait pu exprimer en trois lignes, Philippe Bouvard a donc choisi la concision comme ultime cheval de bataille. Ainsi, pour ce recueil qui constitue son chant du cygne, a-t-il parié qu’il pouvait traiter en trois lignes des sujets méritant souvent trois feuillets. Avec le souhait de divertir et de donner à penser aux lecteurs, ainsi que l’ambition de voir un jour l’un de ses mille trois aphorismes se transformer en sujet du bac !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



